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Самые тихие модели

Ballu BSVP-07HN1

Обогрев и охлаждение помещения до 25 кв.м. |TURBO - интенсивный режим |5 скоростей вентилятора | SLEEP - ночной режим | Уровень шума всего 19 дБ.

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Ballu BSUI-09HN8

Обогрев и охлаждение помещения до 25 кв.м. | Работа на обогрев до -20 °C | Авторестарт - возвращение в режим после обесточивания | Уровень шума всего 21 дБ.

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SHUFT SFT-07HN1_18Y

TURBO - режим повышенной производительности. | iFEEL - точное поддержание температуры | ECO - энергосберегающий режим | Уровень шума всего 21 дБ.

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Zanussi ZACS/I-07 HPF/A17/N1

Самодиагностика | iFEEL - точное поддержание температуры | 5 лет гарантии | Датчик утечки фреона | Уровень шума всего 21 дБ.

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Кондиционеры в Серпухове, продажа и установка

 Интернет-магазин «Grunda.ru», это низкие цены на кондиционеры в Серпухове с бесплатной доставкой по району. Производим профессиональную установку сплит-систем любой производительности. Гарантийное и профилактическое обслуживание климатических систем. Являемся официальным продавцом производителей Ballu, Electrolux и Neoclima с технической поддержкой сервиса обеспечивающего гарантию. Все товары предлагаемые на нашем сайте, продаются с гарантией от 1 до 3 лет, в зависимости от срока установленного изготовителем продукции. В случае наступления гарантийного случая на купленную у нас технику, Вам не придется оплачивать демонтаж, монтаж и транспортные расходы. К примеру демонтаж бытовой сплит-системы стоит 3 500 руб. + монтаж 3 500 рублей + транспортные расходы в сервис 500 рублей, только на топливо в одну сторону и назад. В итоге, если Ваш кондиционер вышел из строя, мы поможем сэкономить не менее 8 000 рублей. Мы всё берем на себя и в сроки установленные законом «О защите прав потребителей». 

Кондиционеры в Серпухове, установка и цены

 Поможем выбрать кондиционер «Как для себя»

Мы хорошо знаем продаваемые нами модели, и даже в недорогой ценовой категории наши специалисты помогут подобрать именно то оборудование, от которого не останется ощущения зря потраченных денег. При необходимости выезжаем на объекты для консультации и расчета проектов.

Стоимость установки кондиционера в Серпухове

Стоимость стандартного монтажа кондиционера, включающего в себя межблочную трассу коммуникаций до 4 п.м:

  • Установка кондиционера до 25 кв. м. (9000 BTU) – 9 400 рублей
  • Установка кондиционера до 35 кв. м. (12000 BTU) – 10 400 рублей
  • Установка кондиционера до 50 кв. м. (18000 BTU) – 11 800 рублей
  • Установка кондиционера до 70 кв. м. (24000 BTU) – 15 000 рублей
  • Установка кондиционера до 100 кв. м. (36000 BTU) – 17 000 рублей

Более подробно узнать о наших ценах можно здесь - Стоимость установки.

Установка кондиционеров в Серпухове

Заправка и обслуживание кондиционеров

Грязные кондиционеры теряют до половины своей производительности, а также существенно больше потребляют электроэнергии. Кроме того работа под постоянной механической и температурной нагрузкой, увеличивает износ техники и соответственно срок эксплуатации не обслуживаемого оборудования значительно сокращается. Обслуживаем и заправляем кондиционеры любых производителей и видов. Чистим и дезинфицируем сплит-системы специальными средствами.

Какой выбрать кондиционер

Бытовые настенные сплит-системы условно можно разделить на четыре ценовых сегмента:

  1. Бюджетные

К бюджетному сегменту относятся ON/OF серии сплит-систем китайских производителей, таких как SHUFT, Ballu, AC Electric и т.п.  Они отлично подойдут для дачи, офиса или магазина. Не смотря на сравнительно более низкую цену такие кондиционеры надёжны, и отлично справятся с задачей охлаждения и обогрева в межсезонье.  Срок службы таких систем не менее 10 лет, а при должном уходе и более.

  1. Средне бюджетные

Средне бюджетный сегмент представлен наиболее широким ассортиментом. К нему относятся инверторные сплит-системы всё тех же китайских брендов и кондиционеры европейских брендов произведённых в Китае, например Electrolux и Zanussi. Срок службы инверторных кондиционеров более 10 лет, а при своевременном обслуживании может доходить и до 15 лет.

  1. Средний

К среднему ценовому сегменту относятся инверторные кондиционеры, зарекомендовавшие себя высококачественным оборудованием способным работать десятилетиями. Из китайских производителей к нему относиться мировой гигант, бренд GREE. Это самый крупный и один из самых высокотехнологичных представителей климатического рынка в мире. Из японских и корейских производителей в этой категории представлены всем известные бренды: Hitachi, Toshiba, Daikin, Panasonic,  Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и LG.

  1. Премиум

В премиум сегмент входят флагманские кондиционеры с элементами эксклюзивного дизайна, передовых функций и возможностей. Как правило, это «умные кондиционеры» с датчиками присутствия человека и управления посредством Smart приложения. Такие технологии позволяют избежать прямых потоков воздуха на человека, работать абсолютно тихо и максимально комфортно. К классу такого оборудования входят флагманские серии таких производителей как Daikin, Panasonic, Mitsubishi Electric и Cooper&Hunter.

Кондиционеры премиум класса в Чехове

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